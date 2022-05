Gemma Cuervo abre su casa y se emociona al recordar a Mariví Bilbao y Emma Penella: "Las echo de menos"

La actriz, casada durante más de 50 años con el también actor Fernando Guillén y con quien tuvo tres hijos, los actores Fernando y Cayetana, y la empresaria Natalia, abría este fin de semana las puertas de su casa para ofrecer una entrevista a Socialité. Sobre su compañero de vida no dudó en recordarle con amor y cariño, "era un marido excelente, nunca se enfadaba , era un ser maravilloso, sus hijos y yo le adorábamos". En otras ocasiones la actriz ya había destacado que le recuerda cada día, en una visita al Deluxe confesaba que le acompañó hasta el último momento, pero nunca dejó que la viera llorar.

Precisamente a sus hijos continúa muy unida y de ellos tiene su casa llena de fotografías. "Han sido tres hijos maravillosos, tengo que estar fuerte y espléndida para ellos" , decía al programa de Telecinco. Aunque lleva una vida tranquila, Gemma Cuervo adora su profesión, tanto que declara "que no me la quiten", asegurando que "hasta el último momento seré actriz".

Gemma Cuervo las recuerda con cariño y emoción, "las echo mucho de menos, eran únicas. Teníamos un trío encantador, cada cual más diferente. Ya no están, las dos fallecieron y me he quedado yo sola", lamentaba en Socialité.