Es la serie de la que todo el mundo habla desde que se estrenó hace poco más de un mes y de ella ya han surgido estafas o polémica en los patios de los colegios. 'El juego del calamar' no era una de las grandes apuestas del Netflix para la temporada, pero según los datos que ha ofrecido la propia plataforma, la serie se ha convertido en su estreno más visto con 111 millones de espectadores que han visto al menos dos minutos de un capítulo. Su boom ha popularizado a los actores asiáticos, incluido a Oh Young-soo, quien da vida al jugador número 001, que acaba de cumplir 77 año s y ha explicado en un programa de la televisión surcoreana cómo está viviendo eso alcanzar la fama a nivel mundial a su edad.

En esa entrevista que concedió hace solo unos días ha admitido que está llevando todo este fenómeno con cautela y confiesa que todo esto le ha hecho pensar que " en este momento necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme". 'El juego del calamar' no es su primera incursión en el mundo de la interpretación, ya había participado en un par de películas y en algunas series con anterioridad, pero ninguna con tal repercusión, por lo que la cantidad de llamadas y mensajes que está recibiendo le está siendo difícil de manejar , más aún teniendo en cuenta que no tiene representante, aunque cuenta con la ayuda de su hija.

A lo largo de la charla, Oh Young-soo ha comentado que con semejante éxito muchos compañeros del mundo de la interpretación le han contactado o llamado, como Park Jung-ja, actriz también surcoreana que se ha interesado por cómo se siente ahora que es una estrella mundial, algo que tiene claro que no es nada sencillo. "Ser famoso también es difícil", cuenta, y eso que no tiene una cuenta de Instagram, donde sus compañeros de reparto ya cuentan con millones de seguidores. A él, por lo que se sabe, le han llovido propuestas publicitarias que, al menos de momento, ha rechazado porque no tiene grandes ambiciones.