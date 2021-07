Una de sus grandes oportunidades ha sido en la revista Vanity Fair, donde en 2014 publicó su primer artículo en el que hablaba claramente del aquellos años lamentando lo que pasó con Clinton. "Seguro, mi jefe se aprovechó de mí, pero siempre me mantendré firme en este punto: fue una relación consentida por ambos. Cualquier abuso llegó después, cuando me convirtieron en cabeza de turco para proteger su poderosa posición" , escribía entonces.

"No mentir me había expuesto a las críticas por tratar de 'capitalizar' mi notoriedad. Aparentemente, que hablen de mí está bien; que yo cuente mi historia, no. Con el tiempo, el circo mediático se calmó, pero nunca avanzó realmente, ni siquiera cuanto yo intenté seguir adelante", escribió en aquel mismo texto.

Antes, en 2018, pudimos conocer más sobre su perspectiva de la historia cuando se estrenó el documental 'The Clinton Affair'. En Vanity Fair, su hogar para explicarse, contó que participó en este documental y no habló antes porque la directora le hizo ver que prácticamente la totalidad de libros escritos sobre el caso estaban escritos por hombres. "La historia está literalmente escrita por hombres. La docuserie no solo incluye más voces de mujeres, sino que encarna la mirada de una mujer: dos de las tres editoras principales y cuatro de las cinco productoras son mujeres. Puede que no me guste todo lo que se ha incluido en la serie o que se ha dejado de lado, pero me gusta que las mujeres formen la perspectiva".