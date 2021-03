Apunta este término: FOBO, fear of better options (miedo a perder mejores oportunidades). Es, probablemente, a lo que te enfrentas cada fin de semana cuando toca por fin relajarse y desconectar viendo la novedad audiovisual de turno. Decidir se vuelve más complejo en tiempos en los que la oferta puede llegar a ser abrumadora. Y ahí es donde entramos nosotros: estrenamos nuestro recomendador semanal para que, cuando llegue el momento, no pierdas tiempo decidiendo qué ver. Aquí nuestra selección upper previa a Semana Santa.