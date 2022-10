La sitcom que le catapultó a la fama junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, se convirtió en el momento más complicado del hollywoodiense . Con su personaje de Chandler Bing se ganó el corazón del público. Bing era un tipo gracioso, bromista con este toque de ironía que le estaba permitido . Pero como les pasa actualmente a muchos influencers porque sus post no sean suficientemente ingeniosos y no tengan la repercusión necesaria , la presión pudo con él. Algo que sorprendió soberanamente a sus 'friends' compañeros cuando se abrió con ellos al respecto en el esperado reencuentro que tuvo lugar en 2021. En 'Friends: The Reunion', Perry les confesó la ansiedad y el estrés que le supuso el rodaje "por el miedo a que mis chistes no hicieran gracia" .

Su adicción a las distintas sustancias y al alcohol le hicieron hasta no poder recordar gran parte del rodaje de las temporadas 3 y 6. Intentó luchar contra ello creyendo que "podía manejarlo más o menos" pero conforme pasaron las temporadas y los años "muchos problemas se habían enquistado". De eso, pasaron diez años. Perry comenzó a grabar con 24, y no fue hasta los 34 cuando se dio cuenta de que no podía con ello. "No sabía cómo parar (...)", algo que también ha confesado recientemente el cantante Eminem (50). No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que se vuelve peor a medida que te haces más mayor", ha explicado en su libro.