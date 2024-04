"Me ponía la peluca y me despedía": así preparó Candela Peña su impactante papel como la madre de Asunta

"Recuerdo que yo me ponía la peluca y ya me despedía: nos vemos cuando acabe la jornada" ha dicho la actriz en el podcast 'Estirando el chicle' a propósito de la concentración que le demandaba el papel de una persona, Porto, que en determinados momentos según la actriz llevaba diez orfidales encima . Sobre el siempre peliagudo acento gallego -Peña es barcelonesa de origen andaluz- afirmaba también que "no me deberían ver muy capaz de hacerlo porque no me pusieron una lingüista, me pusieron dos ... Para decir la palabra 'Alfonso' estuve una semana...". La actriz asegura que aunque a ella le gusta improvisar, en esta ocasión, al tener que estar tan controlada con el acento, era incapaz de salirse del texto.

En 2017, según consignaba un reportaje de Eldiario.es, Ramón Campos, el productor de un documental sobre el caso confesaba que Basterra le había enviado una carta confesándole sus planes. "Para terminar le haré una confesión: cuando recupere mi libertad, tengo el firme propósito de desaparecer, nadie volverá a saber de mí, ni tan siquiera Rosario Porto. Solo tengo una razón para seguir con vida, que no es otra que volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña, nunca antes. De hecho ya tengo pensado el cómo y el dónde, tan solo me falta el cuándo pero todo llega. Mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino no haberla podido socorrer cuando más me necesitó. Eso es algo que nunca me podré perdonar. Así que cuando conozcan mi fallecimiento le ruego que descorche una botella de cava y brinde con los suyos, solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. Mi niña me necesita y yo a ella", dice la misiva.