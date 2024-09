Alguien podría hacer una comparación entre los millonarios y las ballenas y salir airoso. Después de todo, las ballenas, dicen, tienen estrictos grupos sociales y jerarquías. No es insólito pues, que la novela de Elin Hilderbrand -en la que está basada la serie 'La pareja perfecta- haga del antiguo paraje ballenero de Nantucket un refugio de familias ricas de la Costa Este en busca de la tranquilidad de un entorno que 'parece de otro tiempo'.

Mientras transcurre la trama, como ocurre con casi todas las historias del llamado 'whodonit' (por 'who has donde it' o ¿quién lo ha hecho?) el propio emplazamiento, por lo general una mansión, un tren o una isla, como en este caso, se convierte en 'un personaje más' de la trama. Y Nantucket tiene mucho que ofrecer como personaje.