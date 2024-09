20 años de 'Perdidos': la serie que lo cambio todo y no explicó nada

Si es cierto que el arte verdadero está hecho de preguntas, más que de respuestas, es probable que 'Perdidos ' -cuyo episodio piloto se estrenó un día como hoy hace 20 años- sea una de las producciones artísticas más grandes de la historia de la humanidad. Tal fue el grado de interrogantes que dejó la serie de J .J. Abrams y Damon Lindelof , que el visionado de su capitulo final, en 2010, se convirtió en una ejercicio global de frustración. Y aquí seguimos, sin entender del todo aquello de los número s, el oso polar, el humo negro, etc.

En realidad, en ese momento no lo sabíamos pero 'Perdidos' era un ejercicio narrativo bastante vanguardista -en el sentido de 'experimental'- que lo mismo introducía un entonces novedoso 'flashforward' (un salto temporal hacia adelante) que se remontaba a escenarios arcanos de la lucha entre el bien y el mal. ¡Uno de los capítulos de su última temporada empezaba en Tenerife en 1867 ! Pero sin duda fueron los sorprendentes 'plot twist al inicio de algunas de sus mejores temporadas', probablemente la tercera, cuarta y quint a, las que la hicieron enormemente adictiva.

De todos los misterios sin resolver, sin embargo, el más sangrante para los fans fue el de los ya célebres 'números de 'Perdidos' (4, 8, 15, 16, 23, 42) que aparecen obsesivamente a lo largo de la serie con distintas funciones y significados y cuyo origen (y significado primigenio) nunca llegamos o llegaremos a saber. Un camino narrativo sin salida que refleja menos que la impericia de los guionistas, un momento en el que el propio lenguaje televisivo estaba cambiando y se volvía cada vez más ambiciosos. No en vano el primer capítulo de 'Perdidos' sigue siendo uno de los más caros de la historia de la televisión.

Además de otras (muchas) series que usaron con posterioridad el tema del accidente aéreo ('Manifest', 'Flashforward', 'The I-Land', 'The Wilds' etc), 'Perdidos' impulsó también una serie de formatos del que 'Supervivientes' es sin duda el más exitoso. Más allá de eso, hay consenso en reconocer que la serie cambió para siempre la ficción televisiva, asumió riesgos narrativos que en ese momento eran impensables y tuvo el atrevimiento de dejar un final abierto (o más bien incierto) que produjo desesperación en sus espectadores pero que, por lo mismo, veinte años después sigue siendo recordado con nostalgia.