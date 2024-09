Courteney Cox y Brad Pitt se reencuentran: así fue la mini reunión de Friends 23 años después

"Me acercaría a darte la mano pero creo que es mejor para mi ego si no me paro a tu lado". La frase de Chandler (¿de quién más iba a ser?) da cuenta de la arrolladora presencia de Brad Pitt a principios de los 2000. En ese capítulo de 'Friends', el personaje de Pitt ha perdido 70 kilos de peso y se presenta como un Adonis ("¡Bien hecho!" le dice Phoebe a Dios en otra línea memorable) que no puede superar el trauma que le causara Rachel (Jennifer Anniston) durante su adolescencia.