La terrible historia detrás de 'El Eternauta', el cómic en el que se basa la nueva serie de Ricardo Darín

Tal es la obra que está siendo llevada al universo serial gracias Netflix. Una superproducción "de esas que envidiamos a los norteamericanos" en palabras del propio Darín, la primera de esta magnitud realizada en el país sudamericano. También es la primera incursión del actor en el género de la ciencia ficción y de las escenas de acción, algo que "duele". Y aunque el protagonista de la historieta original tenía treinta años, la versión de Darín será un hombre de 60. Para el público más joven, el escenario postapocalíptico no será ajeno ya que recuerda, por lo poco que se ha podido ver, a otras producciones como 'The last of us'.