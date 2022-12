Una de las dudas entre los usuarios asiduos de Bizum es si se debe declarar a la Agencia Tributaria los pagos que se realizan y si existe algún límite de cantidad de dinero a la hora de declarar los movimientos. Generalmente, al ser cantidades pequeñas, ni las entidades ni la Agencia Tributaria llevan a cabo una inspección, siempre y cuando no se sobrepasen los límites marcados en la legislación.

Las mismas normas se aplican para las transacciones bancarias . En el caso de que no se declarase el dinero la cuantía de la multa podría alcanzar el 25% de lo que se haya ingresado, es decir, el dinero que se haya enviado. Por poner un ejemplo, en caso de que hubieran enviado 15.000 euros, la multa que impondría Hacienda podría ser de hasta 3.750 euros.

Si solo se realizan operaciones con cantidades pequeñas, no habrá de qué preocuparse, ya que el organismo suele poner el ojo en aquellas operaciones donde se mueven grandes cantidades de dinero. O también cuando la persona en cuestión se encuentre dentro de una investigación fiscal. No declarar ingresos es una infracción tributaria, y en caso de revisión y que Hacienda detecte ingresos recibidos y no declarados, supondrá el pago de la cuota dejada de ingresar del impuesto correspondiente (IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades) y la correspondiente sanción e intereses.