El 11 de abril pasado se inició la cuenta atrás para presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2022. El plazo finaliza el 27 de junio próximo si tenemos que pagar a Hacienda y el 30 de junio en el caso de que resulte a favor del contribuyente. Un gesto muy típico es aceptar el borrador que genera la Agencia Tributaria sin revisarlo. No obstante, a Uppers nos han informado de que este repaso nunca se debe obviar. Vamos a explicar por qué es importante revisar el borrador de la declaración de la Renta y en qué solemos fallar más para prestar una mayor atención a esos conceptos.

Ahora bien, los gestores administrativos aseguran, según su experiencia en lo que concierne a rendir cuentas con la Agencia Tributaria, que no hay que precipitarse. Es imprescindible hacer una revisión exhaustiva del borrador de la declaración de la Renta que genera automáticamente este organismo, ya que lo elabora a partir de datos e información de otros que pueden ser erróneos o estar incompletos .

Coincidiendo con el inicio de la campaña de Renta de este año, a primeros de abril pasado, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España , Fernando Jesús Santiago Ollero, hizo unas declaraciones ante la prensa en las que insistió en la importancia de revisar los datos del borrador. Según declaró Santiago Ollero: “No siempre están bien; las empresas han podido informar mal sobre sus ingresos, o la AEAT no tiene información sobre el nacimiento de un hijo , por ejemplo”.

Del mismo modo recordó que la responsabilidad siempre es del contribuyente por lo que debe subsanar los errores si los hubiera. “Si su empresa se ha olvidado de incluir algún pago, no crea que está liberado de declararlo; si posteriormente su empresa lo declara, será usted el único responsable de haber hecho mal la declaración”, puso como ejemplo Santiago Ollero. También apuntó que, “se puede encontrar que le han calculado mal las deducciones. Paciencia, lea con detalle, haga sus cálculos correctamente y dele al botón cuando esté seguro, y si tiene dudas, acuda a un profesional”, recomendó el presidente de los Gestores Administrativos.

Además, aunque el fallo se encuentre en el borrador inicial o si se repasó junto a un agente tras solicitar una cita para hacer la declaración, todos los errores son responsabilidad del contribuyente. Una vez presentada esa declaración con inexactitudes, cuando Hacienda se percata de los errores, para lo que tiene un plazo de cuatro años, solicita su rectificación y cabe la posibilidad de que se añada una sanción. El desconocimiento de lo que un contribuyente se puede deducir o no en este caso no es una excusa y no libera de una multa.