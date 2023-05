Ya ha empezado la cuenta atrás para ir a votar el 28 de mayo próximo. Son las elecciones municipales y las autonómicas en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla. A un porcentaje importante de ciudadanos también les va a tocar trabajar ese día en una mesa electoral y, por mucha pereza que tengan, saltarse su obligación conlleva multas importantes y hasta penas de prisión. En Uppers vamos a recordar qué pasa si no acudes a la mesa electoral el 28M y cuáles son las excusas para librarse de la mesa que se pueden alegar.

De esta forma, no acudir a la mesa electoral en caso de haber sido convocado solo es justificable por “una razón legítima” que la ley concreta en causas personales, familiares o profesionales. Esta justificación, que ya se puede realizar por vía telemática, implica disponer de la documentación que acredite que se tiene derecho a no ejercer como presidente, vocal o suplente. El plazo de alegaciones es de siete días desde el nombramiento como miembro de la mesa. A continuación, la Junta Electoral tiene cinco días para resolver el caso y su decisión no se puede recurrir. Otro tema es una emergencia de última hora que sí se puede justificar más tarde.