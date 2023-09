Una de las características más importantes de Renfe es la puntualidad en todas sus operaciones, y evidentemente eso se aplica a su propósito principal que es el transporte de pasajeros en tren. Este compromiso de puntualidad en el AVE es una de sus características desde el primer viaje de inauguración en el AVE Madrid-Sevilla, pero evidentemente no es un servicio perfecto, por lo cual es posible que, por distintas razones, ocasionalmente puede ocurrir que un tren AVE llegue tarde. Este retraso puede conllevar una indemnización o incluso la devolución completa .

En muchos casos si el retraso no es importante, puede que no nos afecte mucho, sin embargo, sin importar si nos afecta o no, muchos nos preguntamos si tenemos derecho a un reembolso total o parcial en el precio del billete debido a esa situación, y en caso tal como podríamos reclamarlo.