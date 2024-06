Es posible que la persona que llama o escribe desde Camboya intente hacerse pasar por otra persona para ganarse la confianza de la víctima. No obstante, este tipo de delincuentes no suelen manejar bien el castellano, así que, ante cualquier sospecha, lo más recomendable es no decir nada. Puede que el estafador pregunte por familiares, pero eso solo será una excusa para intentar sonsacar datos personales o, directamente, diner o.

Si no quieres caer en alguno de estos timos de WhatsApp, es fundamental que no bajes la guardia y prestes atención a los consejos que te hemos dado. Si tienes dudas sobre la veracidad de un mensaje, es mejor que te arriesgues a perder una oportunidad en lugar de perder el control de tu información. A fin de cuentas, si no lo has buscado tú, es bastante sospechoso que alguien te mande un WhatsApp y encima te pida información, ¿no crees?