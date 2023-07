Es muy posible que hayas vivido esta situación más veces de las que te gustaría: suena tu móvil y no reconoces el número que te llama. Descuelgas y nadie contesta , o enseguida se corta la llamada y te quedas con un palmo de narices.

Lo que viene después no es sorprendente en absoluto: si buscamos el número desconocido en Google, nos toparemos con cientos de foros donde distintos usuarios reportan haber recibido una llamada con esa numeración en la que nadie respondía a nuestro ‘Hola, tengo una llamada perdida de este número’. ¿Qué significado tienen este tipo de llamadas? ¿Debemos preocuparnos? ¿Va a ser efectiva la nueva ley que pretende regularlas ?

Algunas de estas llamadas fantasma en las que nadie contesta actúan a modo de cebo . Esta estafa telefónica se conoce como ‘Wangiri’. Para los estafadores, la parte más importante del timo no es que descolguemos el teléfono, sino lo que viene después.

Muchas personas pican y llaman de vuelta porque piensan que la llamada es importante, aunque no conozcan el número de origen. Si establecemos contacto, el mal ya está hecho: una tarificación abusiva que se reflejará luego en nuestra factura telefónica con algún cargo desorbitado que no reconocemos.

Estos establecimientos cuentan con un software automático que selecciona lotes de números al azar con el objetivo de ofrecerles distintos servicios, productos de terceros o encuestas aleatorias. Una vez descolgamos el servicio del call center trata de asignarnos un interlocutor (un operador telefónico), pero puede ocurrir que en ese momento no haya nadie atendiendo ese puesto o el sistema sea incapaz de conectar la llamada por el excesivo tráfico.

Muchos de estos call centers realizan más llamadas de las que en realidad pueden conectar en su sistema. Este es capaz de reconocer la voz humana y detecta cuándo descolgamos. A partir de aquí, si no puede conectarnos con un teleoperador, corta abruptamente la comunicación y asigna nuestro número a una nueva cola. Lo más probable es que volvamos a recibir más llamadas de nuevos números ocultos; un eterno bucle kafkiano.

También podemos apuntarnos a la lista Robinson, una herramienta creada por la Asociación Española de la Economía digital para unir en un fichero a los ciudadanos que no deseen recibir campañas de marketing agresivas no solicitadas con empresas que voluntariamente se comprometen a no incluir en sus campañas de marketing a los números incluidos en dicho archivo.