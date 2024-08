En el momento en que te des cuenta de que se ha hecho un cargo que no has autorizado, que has perdido la tarjea o te la han robado, debes bloquear la tarjeta

Para que nos devuelvan el dinero, hay que ser rápido con los tiempos en los que nos damos cuenta del robo y ponemos la correspondiente denuncia y reclamación

Si desafortunadamente nos han robado la tarjeta de débito o crédito bien sea físicamente o los datos necesarios para hacer compras en línea, estamos expuestos a que nos puedan vaciar la cuenta corriente. Si esto sucede, teóricamente estamos protegidos ante esos cargos no autorizados, pero hay una normativa al respecto que deberíamos tener en cuenta.

Si detectamos pagos no autorizados realizados con nuestra tarjeta, podemos solicitar al banco que nos devuelva el dinero robado. De hecho, en caso de fraude, la ley nos protege y limita nuestra responsabilidad. Eso sí, antes de nada, debemos cancelar la tarjeta con rapidez para evitar males mayores.

Si somos víctimas de un robo o perdemos la tarjeta y esta acaba en manos de un tercero, solo seremos responsables de los primeros 50 euros que se gasten sin nuestro consentimiento hasta que informemos del robo o de la pérdida del 'plástico'. El banco deberá devolvernos el resto del dinero. Además, la entidad deberá responder por cualquier operación que se ejecute después de haberle notificado el robo.

Eso sí, el límite anterior está sujeto a que el cliente haya protegido su tarjeta con el suficiente cuidado y a que no haya incurrido en ningún tipo de negligencia como, por ejemplo, compartir los datos del medio de pago con otra persona o llevar el código pin apuntado junto a la tarjeta. En esos casos, el banco podría negarse a devolver el dinero. Además, también podría oponerse a retroceder el cargo, si la operación ha superado todas las medidas de seguridad (pin, autenticación con un código temporal recibido por SMS, etc.).

Caso aparte es si nuestra tarjeta no deja de estar con nosotros en ningún momento, pero un ciberdelincuente la clona, es decir, consigue descifrar la numeración, la fecha de caducidad y el CVV. En ese caso, el banco nos devolverá la totalidad del dinero gastado, ya que, al no haber una pérdida material de la tarjeta, no es posible que nos demos cuenta de que nos han robado los datos hasta que descubramos que la han utilizado sin nuestro permiso.

Reporte de pago no autorizado

En el caso de que veamos que nuestro saldo bancario no cuadra con los movimientos que hayamos realizado nosotros, es hora de investigar qué puede haber sucedido. Si detectamos en la lista de movimientos algún cargo no autorizado, habría que reportarlo a tu entidad a la máxima brevedad posible.

Puede que te hayan robado la tarjeta, clonado la misma o simplemente haberte robado los datos necesarios para hacer compras en línea. Sea cual sea el caso, podrías llegar a perder tus derechos si no actúas con rapidez.

En marcas como VISA, una de las más extendidas del mundo en tarjetas de crédito, su política de responsabilidad hace que te devuelvan el dinero solamente en caso de que el reporte se haya producido dentro de los 5 días siguientes a la realización de ese cargo no autorizado.

"La política de CERO responsabilidades de Visa es una medida por la que, en los cinco días hábiles posteriores a una notificación de fraude, tu banco podría estar devolviéndote la cantidad defraudada como resultado de una transacción realizada con tu tarjeta de crédito o débito cuando esta no ha sido autorizada por ti. No obstante, tu banco podría hacerte una devolución de manera provisional para investigar y verificar el caso de fraude. La devolución se rescindiría en caso de negligencia grave por tu parte o retraso en la notificación de uso no autorizado".

¿Cuándo hacen la devolución?