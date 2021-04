Hacerse rico cuando no has nacido en una familia bien acaudalada y privilegiada es complicado, sin embargo, hay unos pequeños consejos que nos pueden ayudar a ampliar nuestra cuenta bancaria y a vivir de una manera más cómoda y holgada . Si quieres saber cómo se mueven los ricos para no dilapidar sus bolsillos, aquí tienes unas reglas que te permitirán ahorrar como ellos.

Haz un presupuesto

Cuida tus gastos

Cuando se habla de cuidar nuestros gastos no se habla de quitarnos de todo aquello que no sea absolutamente necesario, sino de detectar esas operaciones que ni son necesarias ni nos aportan ningún tipo de felicidad y reducirlas. Un truco que nos puede ayudar a evitar este tipo de compras es eliminar el acceso online a nuestra cuenta de ahorro . De igual manera, marcarnos pequeñas metas mensuales, intentar ahorrar a primeros de mes, comparar los precios de las tiendas y aprovechar las ofertas y descuentos pueden sernos de ayuda.

Aprende a invertir

No obstante, si el tema de la bolsa no es lo tuyo, recuerda que invertir no es solo comprar acciones, sino también ampliar nuestro patrimonio, así que, si estás pensando no te atreves con el mercado bursátil, considera comprarte una pequeña casa o piso. A la larga, este gasto te ayudará a ahorrar.