Un cambio de trabajo, la firma de una hipoteca o la contratación de una nueva tarjeta bancaria a veces implica abrir una cuenta en una entidad distinta a la habitual . Se domicilian la nómina y los recibos en ella y se empieza a funcionar dejando de usar poco a poco la anterior hasta que se “abandona” pero no se cancela. En Uppers vamos a explicar cuánto tiempo puede estar una cuenta bancaria sin movimientos para que el banco tome la iniciativa y proceda a su cancelación.

Es lógico, porque es un activo que no genera beneficio ninguno, pero ocupa espacio virtual, tiempo de trabajo y tecnología que ya es innecesaria. Además, el Banco de España le avala. Es este organismo el que establece un tiempo máximo de inactividad de una cuenta bancaria y dota a las entidades de capacidad para cancelarlas, independientemente de que haya saldo o no lo haya.

Según informa la web del Banco de España en su Portal del cliente bancario cuando una cuenta está inactiva, es decir, no se utiliza porque no registra ningún movimiento de entrada o salida de dinero, el banco tiene la obligación de advertir al cliente “de los posibles gastos y perjuicios que conlleva mantenerla abierta y no cancelarla”.