Hipoteca inversa o tu piso por dinero: te bajamos a tierra lo que pierdes y ganas al contratarla

Si estás pensando sacarle partido a tu casa para complementar la pensión, quizás hayas oído hablar de la hipoteca inversa . Se trata de un préstamo hipotecario para mayores de 65 años por el que recibes unos ingresos a cambio de tu vivienda. La ventaja es que puedes seguir viviendo en ella hasta el final. Al fallecer, si los herederos quieren recuperar la casa, pagan lo que se haya gastado, y si no, se hacen cuentas, los herederos cobran lo que quede del préstamo, (si no se ha cobrado todo ya), y la casa se la queda el banco.

Que no estén en su cartera de productos de vistas afuera no significa que no se puedan firmar con otros bancos. Es decir, que no hagan publicidad pero puedan concederlas previa negociación con el cliente. Ante el paso dado por Santander y Mapfre, podría ser que otros bancos se animaran a ofrecer hipotecas inversas.