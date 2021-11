Acudir a una oficina bancaria para cobrar la pensión , ver el estado de tus cuentas o ingresar dinero es cada vez más complicado para las personas de más edad de nuestro país. Y no solamente por que los bancos están desapareciendo de nuestras calles, sino también porque las propias actuaciones de las sucursales, más enfocadas en vender productos que en ofrecer servicios adecuados. Estos son los principales problemas con los que se encuentran nuestros mayores a la hora de acceder a su propio dinero.

Es una mañana cualquiera en la puerta de una sucursal bancaria cualquiera. Con la pandemia llegaron las filas y las esperas en el exterior, que ahora se hacen más grandes por el mantenimiento de las restricciones y la ya consabida frase con la que despachan muchos empleados en la ventanilla: " Vaya usted al cajero , que ahí es donde tiene que hacerlo. Aquí ya no damos dinero ni permitimos la recogida si no es a través del cajero automático". Y hasta ahí la conversación.

En el cajero, la frustración de muchos que no tienen los conocimientos para hacer los trámites en una pantalla táctil que, a pesar de la sencillez con la que intentan diseñarlas, muchas veces quedan lejos de lo que una persona de 80 años que quiera cobrar su pensión pueda entender como "un sencillo trámite". La pregunta es: ¿ Alguien se ha parado a explicar a estas personas cómo tienen que meter o sacar dinero ahora con los cajeros automáticos en lugar de hacerlo por la ventanilla ? Como casi siempre, creemos que la evolución tecnológica se adquiere per se, como por arte de magia.

"Los bancos están expulsando a estas personas mayores. No son ninguna ONG y al final tienen que reducir costes porque con los tipos de interés tan bajos durante tantos años no tienen otra alternativa", nos explica Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. "La opción más fácil para los bancos es cerrar oficinas y digitalizar , y con eso siempre hay grupos que quedan excluidos, y ahí están las personas mayores".

"Los mayores son un perfil que al banco tampoco le interesa, porque no tienen dinero prácticamente, y lo que tienen lo tienen invertido en inmuebles", nos dice la experta. "Entre que solo van al banco a por su dinero, que no tienen internet ni smartphone y el esfuerzo que tendrían que hacer para que comprendieran la banca online, a los bancos no les compensa", explica Ruiz.