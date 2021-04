Que roben tu tarjeta de crédito o débito, o consigan los datos de ella sin llegar a hurtarla físicamente, es algo más que normal en el día a día. Un robo de datos que muchos detectan al entrar a la aplicación de su banco o cuando les llega un mensaje de una compra que, efectivamente, no han realizado. El pánico puede ser una de las primeras sensaciones, pero actuar con rapidez puede hacer que no pierdas un euro, aunque en ciertas ocasiones los bancos pueden no hacerse cargo de la pérdida, así que ojo.