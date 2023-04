En aquella época eran muchos los que compraban las bolsas de patatas por el tazo y no por las patatas. Además, no solo servían para coleccionarlos, sino que traían consigo un sistema de juego sencillo y divertido que acabó derivando en auténticos campeonatos en los parques y plazas. Había todo un ritual en el proceso de abrir las patatas fritas, descubrir el tazo y, en función de tus intereses, jugártelo o no en el patio del colegio.