Cuando viajamos al extranjero para visitar amigos o familiares solemos aprovechar para llevarles alguno de esos alimentos que echan de menos. Igualmente, antes de volver de nuestro destino, siempre nos gusta comprar algún producto típico para regalarlo o consumirlo en nuestro país. Jamón, queso, vino, licores, conservas… ¿Te has preguntado antes si se puede llevar comida en el avión?

Las tarifas más económicas de billetes no incluyen ningún tipo de alimentos durante el vuelo . Sólo los vuelos más premium sí que incluyen una o dos comidas (según la duración del vuelo) que te darán acceso a diferentes menús. Por ello, y para evitar el gasto tan elevado de algunos alimentos de las aerolíneas, te recomendamos que prepares comida para subir al avión. Además, tu vuelo será mucho más ameno.

Y otro dato muy importante, no es lo mismo viajar dentro de la UE , donde las normas comunitarias nos dan mucha más flexibilidad a la hora de llevar comida en el equipaje de mano, que a un país fuera de la UE . En ese último caso, tendremos que consultar las normas de entrada de alimentos en ese territorio para no llevarnos el disgusto de que en los controles de seguridad nos confisquen nuestros manjares.

Si tu viaje es desde un país de la Unión Europea a otro país de la UE, no suele haber restricciones y podrás llevar comida en el avión. Ten en cuenta que en la UE tenemos una serie de controles y normas comunitarias que todos los estados miembros deben cumplir, por lo que los productos de origen animal no son un problema. solo hay restricciones si queremos introducir productos de origen animal que provengan de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea. La única excepción son alimentos en pequeñas cantidades que vengan de Andorra, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suiza, Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe.