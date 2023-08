Los países con más vacaciones pagadas y festivos del mundo: ¡Oriente Medio y África nos ganan por goleada!

La cantidad de días de vacaciones pagados al año difiere alrededor del mundo. Sin embargo, hay algunos países que encabezan un ranking por contar con más tiempo para tomarse algunos días libres y cortar con la rutina laboral. Las leyes de cada país son las que establecen la cantidad de vacaciones pagadas que deben de tener los trabajadores de las empresas. Asimismo, los días festivos de cada lugar, bien sea con motivo religioso o por hechos históricos pasados, también son los que decretan los días no laborables.

Sin embargo, no todos los países tienen los mismos mínimos, ya que EE.UU., Nauru, Micronesia y Kiribati tienen cero días de licencia paga obligatorios. En el caso de Colombia este no figura en el mapa y no se destaca en el tema vacacional de los empleados.