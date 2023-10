Estás cansado de recibir llamadas publicitarias . No te interesa contratar un producto y ya no sabes cómo quitarte de encima a un comercial que te acosa día y noche por teléfono o SMS. Quizás, incluso, te has apuntado a un servicio de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson , pero te siguen llamando. ¿Qué puedes hacer?

Accediendo al servicio con tu usuario y tu contraseña podrás modificar tus datos básicos, los datos de los canales por los que no quieres recibir publicidad o darte de baja en el servicio. La inscripción en esta lista es efectiva para evitar llamadas de empresas a las que no se ha dado el consentimiento a partir de los dos meses desde la introducción de los datos.

Hay que tener presente que "si una empresa tiene el consentimiento del destinatario y puede acreditarlo, no es necesario que consulte la Lista Robinson antes de contactar con él", aclaran. Es el caso de una compañía con la que hayas tenido relación antes; aunque se terminara, si no has señalado que no deseas ya recibir publicidad, puede seguir haciéndolo.