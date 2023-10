El primer capítulo de la serie de animación infantil Fraggle Rock se emitió en Estados Unidos el 10 de enero de 1983 y se mantuvo en antena hasta 1987 con 96 episodios. En España la conocemos como Los Fragel desde que en 1985 empezó a compartir pantalla de televisión con D’ Artacán y los tres mosqueperros, Campeones: Oliver y Benji, David el Gnomo o La vuelta al mundo de Willy Fog. En principio, se trataba de muñecos inocentes que pasaban el rato divirtiéndose en un mundo muy particular. Sin embargo, se está criticando la supuesta propaganda capitalista en Fraggle Rock en algunos programas y en redes sociales.

Jim Henson diseñó a Los Fragel para un público infantil con unos protagonistas que son marionetas. Sin embargo, sus personajes no muestran la típica personalidad básica o simple de los dibujos animados, todos tienen un trasfondo muy bien llevado desde el humor , son más sofisticados y divertidos e incluso persiguen un objetivo formador.

Estas marionetas peludas permanecen en el interior de la tierra, son “pequeñas criaturas humanoides” que miden unos 30 centímetros de alto, divertidas, coloridas y con valores significativos como la amistad o la sinceridad. Los fraggle viven despreocupadamente , sin trabajar o trabajando lo mínimo posible porque ocupan su tiempo en jugar, explorar y disfrutar. Aparentemente se trata de una sociedad feliz perfectamente organizada, no obstante, hay división de clases, grupos establecidos e injusticias.

En su particular mundo subterráneo vive otra especie parecida de color verde y de mucho menor tamaño. Son los curris o “antifraggles”. Dedican su vida al trabajo , a la industria y a la construcción de alimento de pasta de rábanos para que puedan comer los fraggle.

Los curris trabajan sin descanso mientras los privilegiados se comen sus construcciones sin ningún miramiento . Pero en Fraggle Rock el mundo es de colores, entretenido y muy divertido, las marionetas derrochan felicidad y cantan. Ese trasfondo no gusta a algunos críticos que aseguran que en realidad la serie es pura propaganda capitalista ya que inocentemente se narra un mundo donde una clase social domina la otra sin ninguna posibilidad de cambiar la situación.

Después los tres curris contestan: “No señor, no señor, nunca, nunca, no señor”. Y el jefe continúa: “¿Construiréis de sol a sol, somos todos compañeros, es del curri el porvenir?”. Pero al terminar la ceremonia, una curri del grupo que iba a renovar su cargo dice que no quiere el casco… Se supone que es una jovencita llamada Cotterpin que en la serie y en uno de los libros sobre ella narra que dejó trabajar y de estudiar.