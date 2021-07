La factura de la luz sigue dando sorpresas al registrar el segundo día más caro desde el año 2002

Ante un precio medio por encima de los 100 €/MWh, ¿qué hago con el aire acondicionado para no morir en casa de calor?

Te ofrecemos algunos trucos para encenderlo sin que su reflejo en la factura sea una puñalada para tu bolsillo

El precio de la luz sigue dándonos desagradables sorpresas que hacen que nos pensemos dos veces antes de poner una lavadora de urgencia en hora punta o encender el horno si no es fin de semana. Ahora el precio de la luz alcanza un nuevo récord anual al superar los 100 euros por megavatio hora (MWh) en la media del día. Con gran parte de España, por no decir completa, con los termómetros por encima de los 30 grados, el aire acondicionado es ahora mismo la mejor compañía para los que tienen que quedarse en casa, por ejemplo teletrabajando, y no morir en el intento. ¿Podemos encender el aire sin que luego nos dé un susto la factura?

Precio de récord

Según los datos que ofrece OMIE sobre la factura de la luz de hoy, el precio medio en España será de 101'82 euros el MWh, una cifra que no se ve desde 2002. Si nos vamos al momento más caro del día, entre las 9 y las 10 de la mañana, se alcanzará el máximo llegando a los 111'36 €/MWh, mientras que para ver el momento donde la luz estará más barata hay que remontarse a los sueños, entre las 4 y las 5 de la madrugada, cuando marcaba 94 €/MWh.

Por su parte, aunque por la noche no se llegará al máximo, sí que se marcarán registros no muy saludables para nuestra cartera. Entre las 22 y las 23 horas se rozarán los 110 €/MWh. Teniendo en cuenta el calor que azota el país al estar en pleno verano, ¿cómo puedo encender el aire acondicionado para estar fresco en casa pero que la factura no se dispare?

Consejos para poner el aire

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da una de las primeras claves: el modo ECO del aparato. La entidad estima que utilizando este programa se puede ahorrar en torno a un 30% en el consumo energético, aunque todo dependerá de la marca del aparato, el modelo del que se dispone y la tecnología que utiliza. De esta manera, podemos ahorrarnos unos euros en la factura y, además, hacer un uso más sostenible y eficiente del aire acondicionado.

¿Qué más puedo hacer para ahorrar? Pues lo primero, tampoco te pases con el frío. Se aconseja una temperatura de entre 24 y 26 grados que dejará la estancia con un ambiente agradable porque tampoco es recomendable que haya una diferencia mayor de 10 o 12 grados entre la temperatura exterior y la interior. Además, que por cada grado que se baje el consumo crece y, por tanto, también la factura. Y ojo, que el aire no es solo encenderlo, requiere de un mantenimiento para que su eficiencia no decaiga, así que no te olvides de limpiar cada ciertos meses sus filtro

Si solo quieres mantenerlo encendido durante el tramo llano y valle para no gastar en el horario más caro, lo ideal es hacer un buen aislamiento con las ventanas y las puertas cerradas. Así, aunque apagues durante unas horas el aire, lograrás que la habitación se mantenga fresca durante mucho más rato sin tener que encender el aparato.