Lo más probable es que tengas uno al lado de casa, uno de esos contenedores para depositar la ropa que ya no usas, todas esas prendas que en cada inicio de temporada apartas del armario porque ya no las usas, no te sirven o no te gustan y así hacer hueco para las futuras posibles compras. En definitiva, es una forma de darle una segunda vida a la ropa y el calzado, destinándolos a otras personas que sí que los necesitan, aunque algunas personas desconfían de ellos por no conocer exactamente a dónde se dirige lo depositado en esos contenedores. ¿Quiénes están detrás?