Cada vez que bajas al trastero algo que ya no te cabe en tus armarios y estanterías por mucho que apures el método de Marie Kondo te preguntas si merece la pena seguir conservando muchas de las cosas que acumulan polvo en ese pequeño cubículo. Más allá del valor sentimental que puedan tener algunos de esos objetos, la realidad es que la mayoría no te sirven para nada. Entonces, ¿por qué no sacarles provecho vendiéndolos por alguna de las plataformas de venta de segunda mano que hay en Internet? Te sorprendería saber el dinero que podrías sacar por algunas de esas reliquias.