Que una guerra suceda en un terreno a miles de kilómetros de nosotros, no significa que no pueda afectar a nuestras vidas. Sobrecogen las imágenes del conflicto y las crónicas feroces de los corresponsales sobre lo acaecido en el día. Pero lo que está sucediendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia también tiene un impacto en los bolsillos de los ciudadanos. Poco importa que España no tenga gran dependencia de Rusia con respecto a ciertos suministros, como es el caso del gas; si se encarece el precio de determinados productos, se producirá un efecto dominó.