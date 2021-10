Desde que en junio cambiaron las franjas horarias la factura de la luz no ha hecho más que subir. Con esa variación surgieron tres horarios en los que los precios subían o bajaban dependiendo del tramo: la hora valle, la hora llana y la hora punta . La primera es la más barata, la que se extiende de madrugada, desde las 12 de la noche hasta las ocho de la mañana, además de los fines de semana y los festivos, en definitiva, el tramo en el que se han puesto las lavadoras o los lavavajillas estos meses con el único fin de ahorrar. ¿Pero y si ahora fuese más barato lavar la ropa a medio día?

Pues bien, con estos cambios en los cargos y los impuestos los tramos horarios se han visto afectados, haciendo que no siempre el horario valle sea el más barato , encontrándose normalmente después de comer la hora más económica para poner la lavadora o planchar, en tramo llano o punta, dependiendo de a qué hora te sientes en la mesa.

Por ejemplo, uno de los tramos más baratos durante el día de ayer, 26 de octubre, se ha situado, según OMIE, durante las cuatro de la madrugada en los 181'27 euros el megavatio hora (MWh), pero por la mínima no ha marcado el horario con el precio más bajo, ya que ha sido a las tres de la tarde , cuando ha registrado 181'26 euros MWh . Es más, según un análisis del diario El Mundo con datos de Red Eléctrica, en los últimos 40 días las horas más baratas han sido a las tres o a las cuatro de la tarde .

En resumen, lo que ha ocurrido es que se ha reducido la diferencia entre los tramos más baratos y los más caros, y ahora hay algunas horas en las que antes intentábamos no encender, por ejemplo, la plancha, es un buen tramo para hacerlo en la comparativa con el resto del día. Por eso mismo la madrugada ya no es siempre el periodo más barato, algo que quizá los vecinos agradecen, y las lavadoras, secadoras o lavavajillas suelen ir mejor después de comer, a primera hora de la tarde, un horario perfecto para los que teletrabajan pero que puede perjudicar a los que ya se han incorporado presencialmente y no están en casa a esa hora.