Con un estilo indie folk, la canción nos habla de “seguir algo” (“I was following the, I was following the”) y ha sido utilizada en un gran número de spots publicitarios, series y películas, siendo la cabecera de la serie The Path (Hulu) y uno de los temas de Navidades, ¿bien o en familia?, comedia romántica protagonizada por Diane Keaton, y de Jack Goes Boating, la película con la que debutó el eterno Philip Seymour Hoffman en la gran pantalla. Pero antes del anuncio de 2021, ¿cuáles han sido los grandes spots que nos han acompañado durante estas fechas tan señaladas?