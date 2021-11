Lo que sí sería motivo de reclamación es que, al recibir la cuenta esté presente y, sin embargo, no hubiese forma de que tú supieses que iba a pasar. Además, los servicios no solicitados no se pueden cobrar, por tanto, si no está en la carta que los hielos se pagan aparte no nos pueden cobrar por un lado el café o el refresco y por otro los hielos.