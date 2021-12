No obstante, la preocupación de la OCU erradica en que el alza de los precios no parece que vaya a frenarse por el momento, ya que mientras los precios de la energía sigan subiendo o manteniéndose en niveles elevados, la cesta de la compra no bajará y probablemente la subida de precios se puede extender a otros productos que por el momento no han sufrido grandes variaciones.