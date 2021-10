Javier Ruiz, sobre la subida de precios: "Es la mayor en 29 años, se están empobreciendo todos los que tienen nómina"

En palabras del analista, estamos viviendo la mayor subida de precios en 29 años: "Suben a un ritmo que no veíamos desde 1992 y es una subida que está aquí para quedarse". "De la crisis anterior salimos devaluando salarios, es decir, empobreciendo a los trabajadores. De esta crisis salimos subiendo precios, es decir, empobreciendo a los trabajadores también", se ha lamentado.

Ruiz ha explicado que las razones principales de este encarecimiento son la falta de abastecimiento , el precio de las materias primas y la alta demanda : "No llegan productos, hay cuello de botella. Comprar regalos estas navidades va a ser más caro y va a costar más encontrarlos. Además, el precio de la luz cada vez es más caro . El pan cuesta más porque hacer el pan cuesta luz. Y para colmo, tenemos un problema de mucha demanda. Países en los que la economía ha vuelto a mucha velocidad y son ellos los que se llevan lo que hay y suben el precio".

Estos tres factores, claves en el aumento de los precios, "no se van a arreglar a corto plazo". El experto ha aclarado que probablemente no se alarguen muchos años, pero sí algunos meses. Además, ha explicado, "los salarios no van a subir a ese nivel, lo que tenemos es un empobrecimiento de quien tenga una nómina".