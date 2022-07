Pedir un préstamo siendo pensionista: todo lo que debes saber para no pillarte los dedos

Aunque no hay un límite legal para conceder o no un préstamo, la mayoría de las entidades ponen una fecha tope, los 75 años. A esa edad debes haber amortizado el préstamo. De modo que a la hora de solicitarlo, ajusta los tiempos y calcula que acabes de pagarlo antes de cumplir los 75. Y es conveniente que tu estado de salud sea bueno. Conforme te acercas a esa edad, las entidades financieras pedirán información sobre tu estado de salud.

No pidas préstamos rápidos a entidades poco conocidas. Si necesitas dinero, acude a una entidad autorizada por el Banco de España. Estas entidades están controladas y evitan que sufras abusos, o que no puedas reclamar en caso de abuso.

Recuerda que las deudas también se heredan. Si falleces antes de terminar de pagar el préstamo, el banco buscará quién se ocupe de ello. Si has contratado un seguro de vida que cubra esta contingencia, no hay problema, el seguro se encarga. Pero si has necesitado un avalista, este se hará cargo de pagar lo que te falte. Y si no hay avalista, la deuda pasa a tus herederos. Los herederos tienen tres opciones: