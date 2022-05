El último informe anual del Banco de España expone que la reforma de las pensiones no ha sido suficiente, insistiendo en que se debe desvincular del IPC las revalorizaciones de las pensiones, "los pensionistas deben aceptar una parte de la pérdida de poder adquisitivo" , ha pronunciado el presidente de la institución, Pablo Hernández de Cos.

De esta manera, el presidente del Banco de España señaló que "solo las pensiones mínimas se deberían revalorizar con el IPC anual, el resto no".

No es la única opinión experta en este sentido. Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid coincide en que "hay que esperar a ver cómo acaba el año, pero si la inflación está descontrolada y muy elevada a finales de año, todos seremos más pobres y deberemos incorporar al pacto de rentas también a los pensionistas. No las pensiones mínimas y más bajas, deben conservar su poder adquisitivo, pero sí a las pensiones altas" .

Por su lado, los sindicatos se mantienen en la línea del gobierno. Pepe Álvarez, secretario general de UGT comentaba ayer que "no hay posibilidad de que las pensiones en el año 2022 no suban de acuerdo al IPC" porque los pensionistas "no pueden pagar las consecuencias de la subida de los precios".