Planes de pensiones: los cinco errores que debes evitar para no perder dinero

Los planes de pensiones son uno de los métodos de ahorro que más está calando entre los españoles: casi el 20% de la población activa dispone de uno. No siempre se hacen las mismas aportaciones en todas las etapas de la vida; de hecho, suelen aumentar conforme lo partícipes cumplen años y el momento de la jubilación está más cercano. Pero hay otras circunstancias que también favorecen este ahorro.

Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, el plazo para realizar aportaciones a los planes de pensiones, con un máximo de 1.500 euros anuales, está a punto de expirar. Como explican los analistas del comparador financiero HelpMyCash.com, estas aportaciones no solo son clave para ahorrar de cara a la jubilación, sino que además ofrecen ventajas fiscales al reducir la base imponible del IRPF.

Es cierto que invertir es mejor que no hacerlo, ya que el dinero que no se invierte pierde poder adquisitivo debido a la inflación. Sin embargo, no todos los planes de pensiones son iguales. “Un producto con baja rentabilidad puede reducir drásticamente la cantidad acumulada a largo plazo”, advierten los expertos.