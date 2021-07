"Concretamente, durante 21 días no puedes comprar nada que no sea una necesidad. Y, esto es lo más difícil para algunos, no pueden usar sus tarjetas de crédito", explicaba la autora. "Incluso sugiero que los participantes dejen de usar tarjetas de débito porque, al contrario de lo que se pueda pensar, el débito no es lo mismo que el efectivo. Puede gastar demasiado fácilmente deslizando su tarjeta de débito como lo hace con su tarjeta de crédito". Así que, ya se sabe, nada de tarjetas.