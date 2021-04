Con la campaña de la Declaración de la Renta ya iniciada, puede que empiecen a llegar sorpresas desagradables. Las personas que hayan estado en un ERTE durante 2020 muy probablemente tengan que devolver dinero a Hacienda por haber tenido dos pagadores durante el ejercicio fiscal y no haber retenido la suficiente cantidad en sus prestaciones. Sin embargo, el Gobierno y Hacienda han decidido que esta devolución se pueda fraccionar en distintos plazos. La disposición ya ha salido en el BOE, y esto es lo que cuenta, traducido al lenguaje común y lejos de tecnicismos.

Quién puede solicitarlo

Cuándo empieza el fraccionamiento

¿Cobrarán intereses de demora?

No. Este fraccionamiento es una herramienta para facilitar el pago de una cantidad de dinero por una situación extraordinaria como un ERTE por culpa de la pandemia por coronavirus. En el BOE queda claro: "No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía".

Cuáles son los requisitos

Lo fundamental: "Que el solicitante, o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en caso de tributación conjunta, haya estado incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo durante el año 2020, habiendo sido perceptor en ese ejercicio de las correspondientes prestaciones". Si no se ha estado en un ERTE, y te sale a pagar a Hacienda, no te puedes acoger a este fraccionamiento.

Después, tampoco se puede tener una gran deuda previa con Hacienda. El límite está en los 30.000 euros. Y no solo por motivos de los ERTE, que es una barbaridad de deuda imposible de haber adquirido solo por ese motivo, sino las que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente. Y, ya sabe, Hacienda cruza multitud de datos, por lo que se pueden sumar desde deudas por no pagar el IBI al ayuntamiento donde vivas hasta de otros años por no haber hecho bien el IRPF.