Sin retenciones, a pagar

Dado a los problemas que el sistema de los ERTE ha suscitado en los últimos meses por abonos que no eran los correctos o por el ataque en su sistema , Hacienda ha comunicado que va a enviar cartas informativas a quienes en la anterior declaración de la Renta no tuvieron que presentarla y ahora sí que van a tener que hacerla, unas 327.000 personas , además de reforzar la asistencia personalizada ante las dudas que puede suscitar hacer el borrador habiendo percibido esta prestación.

Pero lo más importante en esta nota es otra cosa: los que estén o hayan estado acogidos a un ERTE van a tener que pagar en su declaración de la Renta, al menos la mayoría de ellos. A lo largo del texto, la Agencia Tributaria expone que "el SEPE no tiene obligación de retener cuando las cuantías que ha abonado durante el año no superan los 14.000 euros, aunque el contribuyente puede solicitar en su momento que se le retenga o se le aplique un porcentaje mayor de retención".

Y apuntan algo más: "las retenciones simplemente anticipan el impuesto que finalmente debe pagar ese contribuyente. El contribuyente no obligado a declarar también soporta el IRPF a través de las retenciones mensuales". Por tanto, si las retenciones a lo largo de tus prestaciones por ERTE han sido nulas, lo más probable es que te salga a pagar, pero si has solicitado la retención fiscal es posible que no tengas que hacerlo o incluso te salga a devolver. Eso sí, aunque suene muy bonito, parece ser que no va a ser lo que más se repita en este ejercicio fiscal.