El ataque al servicio informático del SEPE continúa y los archivos afectados siguen bloqueados

El Director General del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha ido respondiendo las dudas que surgían sobre pagos y trámites

Aún no hay una fecha para la restauración del servicio, y la página web sigue inoperativa

Continúa el ataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuyo sistema informático sigue bloqueado este miércoles debido a la infección por el virus Ryuk, que provocó el cifrado de numerosos archivos y el cierre operativo de las oficinas de esta administración. ¿Pero qué ocurre si tenías previsto presentar un papel y se acababa el plazo en estos días? ¿O si tenías cita presencial para acudir a una oficina? El Director General del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ha ido respondiendo a estas dudas en diferentes medios de comunicación.

¿Qué hacer si tenías previsto pedir hoy un subsidio o prestación?

"No habrá problema en respecto a los plazos. Si alguna persona tuviera hoy su último día para presentar su solicitud por desempleo se descontará tantos días como estén las líneas cerradas. No les va a afectar en ese sentido", ha indicado en RTVE.

¿Se puede contactar de alguna manera con el SEPE?

"El 060 sí que lo pueden usar, aunque no le van a dar una información particular porque no tienen acceso. Les darán una información general. La gente con cita previo sí que se pondrán en contacto con ellas porque hemos distribuido esos listados a las oficinas de empleo. Lo único que se puede hacer es esperar un tiempo, que será mínimo, para hacer las cosas por la vía ordinaria", comentó Gutiérrez.

¿Y si tenías cita presencial?

Por el momento muchas oficinas permanecen cerradas y desde el SEPE se indica que se están reubicando a esas citas que ya estaban cerradas para estos días. Desde el sindicato de funcionarios CSIF calculan que serán unas 100.000 operaciones por día las que no se podrán hacer y que costará recuperar más adelante debido a la elevada carga de trabajo.

¿Afecta al pago que pudieras recibir próximamente?

Según Gutiérrez, no. "No afecta al sistema de pagos, ni de nóminas ni de gestión de nóminas", ha explicado. "Se están cobrando con total normalidad, y por supuesto los ERTE también. Aunque nos complica la diaria, seguiremos siendo ese escudo social de la pandemia", indicó en la COPE.

¿Y las solicitudes de ERTE o prestaciones individuales?

"Las solicitudes colectivas de ERTE, aunque han bajado estos meses, no será un problema que no se puedan presentar en los próximos días. Respecto a los reconocimientos individuales, una vez evaluemos los que se han quedado colgados estos días, los 'rescataremos' para que no pierdan nada", ha dicho.

¿Ha habido robo de datos?