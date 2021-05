A vueltas con la " mochila austriaca " . El Banco de España ha relanzado la idea de implantar este sistema para "acabar con la dualidad en el mercado laboral" que, según el regulador, provoca que los trabajadores fijos tengan muchos más privilegios que los temporales a la hora de ser despedidos de un trabajo. La medida, no obstante, no deja a nadie indiferente . Mientras que el organismo lo defiende, los sindicatos alertan de que será la puerta para que el despido le salga gratis a las empresas. Analizamos los pros y los contras.

Qué es la "mochila austriaca" que quiere el Banco de España

¿Quién mete el dinero en la mochila?

En caso de baja voluntaria, el trabajador no pierde el importe acumulado en el fondo y puede seguir ampliando su cuantía con aportaciones de otros empleadores. Si no lo ha recuperado antes, el trabajador puede disponer del volumen total de recursos acumulado en este fondo en el momento de la jubilación .

¿Abarata el despido?

Si no hay despido, a mejorar la jubilación

Uno de los aspectos positivos de esta opción de la "mochila austriaca" es que si durante la vida laboral no has sido despedido o no has hecho uso de lo que te han ido metiendo en esa hucha, podrás aprovecharlo finalmente como complemento para la jubilación.