Camilo, el que no pisará el Banco de España

Uno de los que no van a ir por el Banco de España en estos días es Camilo, el jubilado segoviano que guarda en un baúl de su casa más de un millón de monedas de pesetas, fruto de 50 años de propinas recibidas en su establecimiento de hostelería. En total, unos 6.000 euros que, según dijo, no piensa cambiar a pesar de haber recibido varias propuestas pagándoles casi 10 veces más del cambio que tendría.

Posiblemente, si Camilo fuera al Banco de España tendría muchas monedas que no podría cambiar. El organismo regulador estableció en su momento que solo daría euros a quienes llevaran pesetas que estuvieran en circulación a 1 de enero 2002 , "así como las monedas de 2.000 pesetas en circulación a esa fecha, las de colección, conmemorativas y especiales".

Alicia y Santiago, esperando en la fila

También hay ciudadanos que se vuelven a casa sin haber podido cambiar nada de lo que llevaban. Y algunos de ellos, incluso, en maletas o en álbumes de fotos con las monedas bien pegadas con celofán. En El Independiente, Helena Tejero, directora del Departamento de Emisión y Caja, explicaba así el por qué: "Hay gente que se ha vuelto con la maleta entera a casa, porque muchas no estaban en circulación en 2002, el último año que cambiamos".

Otras personas, como Alicia , que han tenido que venir de fuera de Madrid a cambiar sus pesetas. El Banco de España dispone de 15 sucursales repartidas por todo el territorio nacional para acercarte a una de ellas. Según le contaba a El País, se tenía que venir desde Ciudad Real hasta la sede central del Banco de España en la calle Alcalá porque en Castilla-La Mancha no existía ninguna sucursal.

En el mismo artículo, Santiago, un jubilado de 76 años apostillaba que lo hacía porque "la mujer me ha obligado. Si no, esto no lo habría traído", y añadía, además, que se había quedado con un billete de cada tipo para podérselo enseñar a sus nietos en el futuro y que supieran qué eran las pesetas "por el engaño que nos han hecho con el euro".