El ministro Escrivá está sólo ante el peligro de subir el periodo de cálculo de las pensiones. Ampliar el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión supone rebajar las mismas al 70% de los trabajadores. Pero hay que hacerlo. Es un compromiso con Bruselas que debemos cumplir, si no queremos tener problemas con los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los sindicatos están en contra; sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, están en contra; a los empresarios no les convence; el lobby financiero aprovecha para encender la hoguera; y Bruselas aprieta. Parece que se han confabulado todos los elementos para complicar la vida del ministro, que sin haber presentado ni siquiera una propuesta ya ha armado un tremendo revuelo, y que tendrá que hacer el más difícil todavía para conseguir un acuerdo.

Por su parte, CCOO ha advertido que las propuestas de ampliación de periodo de cálculo no se concretan y que se dicen neutras en términos presupuestarios, sin que se haya aportado propuesta alguna que permita evaluarlo. "Hemos señalado que esta materia no se corresponde con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, como han puesto de manifiesto hoy todos los interlocutores sociales y tenemos serias dudas sobre su aceptación en el seno de la mayoría que compone y sustenta el Gobierno de coalición", advierten.

El socio de Gobierno del PSOE también ha sido claro. Nacho Álvarez ha manifestado que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición y no forma parte del diálogo social". "Implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar", ha zanjado el secretario de Estado de Derechos Sociales.