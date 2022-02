La ampliación del periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a 35 años, supondría una rebaja de la mayoría de las pensiones de entre un 5 y un 6% , según las previsiones del propio Gobierno, aunque un estudio del Grupo Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia sitúa la rebaja entre un 8 y un 10%. El Gobierno presentó la propuesta a patronal y sindicatos, pero los sindicatos amenazaron con romper la baraja, y la medida quedó en suspenso. No obstante el compromiso con Bruselas sigue ahí, y Escrivá deberá presentar una nueva propuesta al respecto este año.

En 2032 pueden pasar tres cosas. Primero, que el nivel de gasto no supere las previsiones. Entonces habrá que negociar qué se hace con los ahorros generados, desde bajar las cotizaciones, a subir las pensiones.

El tercer mecanismo del MEI es el más peligroso, ya que si el rescate de la hucha no fuera suficiente para cubrir la desviación del gasto, o se bajan las pensiones o se suben las cotizaciones, o se buscan nuevos ingresos al sistema o todo a la vez. No se especifica lo que se va a hacer, pero no se descarta nada y se dejan las medidas a adoptar a una negociación en el marco del Pacto de Toledo.