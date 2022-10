Las bases máximas de cotización subirán en 2013 un 8,6%, de los 4.140 euros actuales hasta los 4.495 euros al mes, según recogen los Presupuestos Generales del Estado . Los salarios más altos, pagarán más cotizaciones, el empresario pondrá unos 1.600 euros más al año, y el trabajador, 350 euros. La idea de Escrivá es eliminar los topes de cotización de aquí a 2050, y subir también las pensiones máximas, aunque no ha desvelado cuánto y cuándo.

Pero subir las bases máximas de cotización no significa que las pensiones máximas vayan a subir en la misma proporción. El Gobierno y los agentes sociales están negociando cómo van a subir las pensiones máximas en el futuro, pero de ninguna manera será igual que la subida de las cotizaciones.

Hasta hoy, la base máxima se fijaba cada año en los Presupuestos, pero sin una referencia establecida. El año pasado, por ejemplo, subió un 1,7% y las pensiones lo hicieron un 2,5%, según la inflación media. En 2020 y 2021 no se incrementó la base máxima.

El Gobierno planea la eliminación total de los topes salariales a la hora de cotizar en un plazo largo de aproximadamente 30 años. Este proceso se verá también acompañado de un aumento gradual de las pensiones máximas, aunque, según ha especificado Escrivá en varias ocasiones, no será en la misma proporción. El ministro Escrivá ha explicado que habrá que "jugar" con la sostenibilidad del sistema, dejando claro que seguirá existiendo una pensión máxima, aunque se eliminen los topes de las bases.

Por otra parte, el Gobierno está abierto a subir las pensiones mínimas incluso por encima del IPC. Así lo ha sostenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, que ha asegurado que no descarta una subida mayor de la esperada en 2023 de las pensiones no contributivas y las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital. "No está presupuestado en estas Cuentas", ha dicho, pero puede que se haga "según cómo evolucionen la coyuntura y la inflación en los próximos meses". La subida puede ser efectiva desde enero, ya que es una de las peticiones de los socios del Gobierno en la negociación de enmiendas de los Presupuestos, así como de los sindicatos en la mesa de diálogo social.