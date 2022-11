Elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo y elegir los mejores 28 años de cotización, la última propuesta de Escrivá para las pensiones

Ahora los salarios no cotizan a partir de los 4.139 euros brutos al mes , que es la base máxima. El Gobierno pretende incrementar esta contribución de los trabajadores que cobran sueldos más altos.

Los sindicatos no quieren ni oír hablar de la ampliación del periodo de cálculo, y se han apresurado a comunicar que "en relación a la propuesta hecha por el Ministerio en relación a la actuación sobre el periodo de cálculo, hemos recordado que ésta no es una medida recogida en esta ocasión en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aunque sabemos que ha sido incluida por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación. No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto", informa en un comunicado CCOO.