Pensión, cohousing, desempleo: las propuestas más llamativas para los mayores de 50 en estas elecciones

Aunque es una competencia del Gobierno Central, hay algunos que no han podido evitar tomar medidas también en pensiones, dentro de sus competencias. Por ejemplo, el presidente de Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha prometido un complemento de 300 euros mensuales a las pensiones no contributivas de las mujeres que no hayan podido cotizar por haberse hecho cargo de su casa o por haber trabajado en condiciones precarias.